Улица Карла Маркса в Минске. Экскурсия по брусчатой мостовой и легендарным домам XIX века

Брусчатые спуски, старинные дома, наряженные по эклектичной (классической) и модерновой моде, соседство с живописными скверами и набережной парка Горького. Этюды центральной улицы Карла Маркса прекрасны, элитный Минск конца XIX века как на ладони. Именно с этого времени зарождалась жизнь современной пешеходной столицы. Начиналась она от шумной площади Нового рынка, на месте нынешнего Александровского сквера, и продолжалась до современной улицы Володарского: от Лошицкой до Базарной и Подгорной. Лишь в 1922 году улица получила свое революционное имя Карла Маркса. Базарной горожане нарекли улочку из-за местного рынка, а возвышенный рельеф от улицы Купалы подарил имя Подгорная.

Перекресток Карла Маркса и Свердлова, который венчает живописный Михайловский сквер, – начало пути улицы. Век назад на пересечении Подгорной и Серпуховской зарождалась история Красного креста в столице. На месте Комитета госконтроля по адресу Карла Маркса, 1 находилась община сестер милосердия. Основал ее инициативный губернатор Трубецкий в 1903 году. Здесь преподавались азы медицинской помощи.

Валентина Короткина, экскурсовод:

Адсюль ужо праз год першыя выпускніцы адправяцца амаль што на лінію фронта, на Далёкі Усход, ва Владівасток, дзе будуць аказваць дапамогу параненым на франтах руска-японскай вайны. Дапамога гэтых дзяўчат будзе і на франтах Першай сусветнай вайны, куды яны адправяць спачатку 200 коек для шпіталёў, пасля – яшчэ накалькі соцен. Самі будуць працаваць як мядсёстры.

С вокзала – сразу на Подгорную. Такой маршрут был знаком всем гостям Минска столетней давности. В знаменитом краснокирпичном здании на Маркса, 5 в начале прошлого века действовал своеобразный паспортный стол. Здесь регистрировали приезжих и выдавали документы. Модерновый памятник архитектуры в советские времена знали и как полицейское управление, возглавлял которое Михаил Фрунзе. В 30-е годы здесь прописался Верховный и Окружной суды.

Административная функцию передалась зданию и по наследству. Сегодня здесь находится Управление департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. Архитектурный наряд пощадило время. Перестроили лишь верхний этаж, как и у здания по соседству.

Водопровод, телефонная связь, вымощенные улочки – район улицы Подгорной был одним из самых престижных в истории дореволюционного Минска. Здесь щеголяла в нарядах в основном элита города. На старой карте города (Подгорная делилась на квадраты и можно было даже увидеть все сады и огороды) значился и Захарьевский переулок. Он исчез целиком в ходе послевоенной перестройки улицы. Здесь минчане могли совершить захватывающий шопинг.

Валентина Короткина, экскурсовод:

Сюды, як узгадваюць тагачасныя мінчане, напрыканцы XIX – пачатку XX стагоддзяў гаспадыні завітвалі ў мясныя і калбасныя лаўкі. Сюды звозіўся самы смачны мясны тавар горада, як казалі. Таксама тут знаходзілася шмат рамесных майстэрань, была крамка, дзе прадавалі тытунь, працавалі тут таксама майстры па рамонце абутку, рамонце адзення.

Этот дворик напоминает уютный уголок Питера. Творческая атмосфера здесь сохранилась и спустя столетие. Из окон звучали стихи Есенина, ставили пьесы Островского и проводили выставки художники-передвижники. Подгорная, 17 неизменно собирала эстетов города. Общество любителей изящных искусств объединило в начале прошлого века поклонников театра и литературы. Издавали просветительские листовки и брошюры, инициировали строительство памятников, поздравляли Толстого с 75-летием. Правда, всего до 1906 года.

Валентина Короткина, экскурсовод:

Як сцвярджалі яго ўдзельнікі, не было ніякай палітычнай падаплёкі, проста ўсе былі захоплены чытвом Горкага ў адзін з вечароў, калі гарадскія паліцэйскія вырашілі завітаць на паседжанне таварыства. І калі паліцэйскі зайшоў у мясцовую залю, дзе сабраліся сябры таварыства, ён пачуў воклічы «Далоў самадзяржаўе», акурат у той момант. Пасля ўсе пратаколы казалі пра тое, што гэта было натхнённае чытво твораў Горкага. Але таварыства расфарміравалі. Праўда, праз год яго літаратурная секцыя адрадзілася і зноўку пачала сваю дзейнасць.

В раритетное архитектурное платье Подгорная нарядилась уже к 1913 году. После революции в 20-30-е годы проходила интенсивная застройка. И хоть большинство домов на Карла Маркса – дань послереволюционных десятилетий – шедевров старины сохранилось немало. Например, памятник неоклассицизма архитектора Страшкевича – исторический музей. Век назад здесь можно было взять ссуду и получить визу. Здание строили в начале прошлого века под отделение Госбанка Российской империи. Буквально за пару лет он вошел в пятерку самых прибыльных во всей империи.

Конторский дух витает и во внутреннем дворике музея. Краснокирпичный ансамбль – былые дома работников банка.

Валентина Короткина, экскурсовод:

Будынак тады быў двухпавярховым. На першым паверсе размяшчаліся памяшканні для служачых, залы чакання для тых, кто чакаў сваёй чаргі на абслугоўванне, разнастайныя падсобныя памяшканні, а ўжо на другім паверсе размяшчаўся сам Дзяржаўны банк Расійскай імперыі. Таксама там жа размяшчалася вельмі цікавая кантора, якая выдавала пашпарты тым, хто эміграваў за мяжу. Усе аперацыі, якія праводзіліся ў гэтым банку, з большага былі звязаны менавіта з лясной біржай і з вытворчасцю лясных матэрыялаў. Усё гэта прадавалася оптам тут, непадалёку, на лясной біржы, там, дзе зараз кінатэатр «Цэнтральны».

Массивный ансамбль Белэнерго знаком каждому поклоннику культурной Карла Маркса. Символ гражданской архитектуры и расцвета сталинского ампира был возведен в начале 50-х по проекту архитектора Гегарта. Однако история перекрестка Маркса с Комсомольской известна намного раньше.

Валентина Короткина, экскурсовод:

Будынак узвялі на месцы аднаго з гарадскіх кварталаў. Гэты ж дом часткова стаіць на тым месцы, дзе яшчэ ў канцы XIX стагоддзя знаходзіўся адзін з яўрэйскіх малітоўных дамоў.

Интересно, что Подгорная в начале прошлого века не была освещена. Но на перекрестках с другими улицами и возле городского театра всегда мерцали огни по вечерам и прогуливались романтичные парочки.

Существовала на Подгорной, 18 научная лаборатория профессора Комоцкого. В этом здании исследовали воду всех районов губернского Минска. Брали пробы из Немиги, Свислочи. Кроме того, каждый горожанин мог прийти к мастеру и протестировать состояние воды в собственном доме. Архитектурным убранством и уникальными балкончиками невозможно не вдохновиться и сегодня.

От науки – к образованию. Женская Мариинская гимназия на Подгорной славилась на весь город. Сегодня память о былых временах хранит шильда в честь народной артистки и выпускницы гимназии Ирмы Яунзем. В этом здании в конце XIX века учили иностранные языки, зубрили арифметику и не забывали о песнях и танцах. Гимназия была основана благодаря царской семье Романовых и получила символичное название в честь императрицы Марии Федоровны.

Валентина Короткина, экскурсовод:

Можна было атрымліваць адукацыю ў семь гадоў, а можна было застацца на восьмы год. Восьмы клас лічыўся ўжо непасрэдна педагагічным. Але ўсе выпускніцы мелі права атрымліваць адукацыю і пасля весці хатняе навучанне дзетак, мінчан, і раз’язджаліся далёка многія з іх і за межы горада. Ты я ж, хто заканчваў восемь класаў, мелі права без экзаменаў паступаць у Вышэйшую жаночую школу і там працягваць адукацыю.

Было такое мерапрыемства, як «Дзеь белай кветкі», калі гімназісткі раз’язджалі па горадзе і прадавалі за сімвалічную плату белыя ружы і белы язмін гараджанам, а пасля атрыманыя сродкі шлі на дабрачыннасць.

Дожило до наших времен и уникальное модерновое здание архитектора Генриха Гая на Карла Маркса, 30. Его построили в конце XIX века под доходный дом. На первом этаже творил Генрих Гай, здесь была его квартира и мастерская. Этот дом стал настоящим общежитием для политиков и литераторов советского времени: Николай Голодед, Александр Червяков, Феликс Дзержинский, Тишка Гартный. Сегодня здесь размещается Музей в честь Петруся Бровки, также талантливого квартиранта этого легендарного дома, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Жаль, мы не можем прогуляться по Подгорной и послушать орган в изысканном дворце графа Чапского. Советская история не уберегла многие шедевры этой центральной улочки. И все же очарование сохранившейся старинной застройки и летняя культурная жизнь делает эту улицу особенно привлекательной для минчан.