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Уксусное дерево высадят в Минске

23 апреля 2019 11:38
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В центре Минска, на пересечении улиц Ленина и Ульяновской ко Вторым Европейским играм создадут настоящий цветущий сад. Вдоль дорожек высадят аллею из сирени. А по левую сторону уже начали разбивать одну из самых масштабных клумб в городе – «Слуцкий пояс».

Уксусное дерево высадят в Минске-1

Стометровое полотно украсят живые цветы в форме национального орнамента. Весной пояс будет зацветать виолами, а ближе к осени – бегониями. Кстати, уникальную композицию разработали студенты и преподаватели БНТУ. Применять будут исключительно современные приёмы, а именно – букетные посадки. Это усилит декоративный эффект.

Уксусное дерево высадят в Минске-4

Тамара Бурганская, заведующая кафедрой ландшафтного проектирования БГТУ:
Будет редкое для Минска, но очень декоративное растение сумах оленерогий, который образует пышную крону, листья перисто-рассечённые. И в конце весны, летом и до поздней осени декоративен своими оригинальными соцветиями.

Уксусное дерево высадят в Минске-7

# Растения и цветы # общество # Тамара Бурганская # Фотофакт # общество

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