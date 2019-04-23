Уксусное дерево высадят в Минске
В центре Минска, на пересечении улиц Ленина и Ульяновской ко Вторым Европейским играм создадут настоящий цветущий сад. Вдоль дорожек высадят аллею из сирени. А по левую сторону уже начали разбивать одну из самых масштабных клумб в городе – «Слуцкий пояс».
Стометровое полотно украсят живые цветы в форме национального орнамента. Весной пояс будет зацветать виолами, а ближе к осени – бегониями. Кстати, уникальную композицию разработали студенты и преподаватели БНТУ. Применять будут исключительно современные приёмы, а именно – букетные посадки. Это усилит декоративный эффект.
Тамара Бурганская, заведующая кафедрой ландшафтного проектирования БГТУ:
Будет редкое для Минска, но очень декоративное растение – сумах оленерогий, который образует пышную крону, листья перисто-рассечённые. И в конце весны, летом и до поздней осени декоративен своими оригинальными соцветиями.