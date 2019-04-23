Уксусное дерево высадят в Минске

В центре Минска, на пересечении улиц Ленина и Ульяновской ко Вторым Европейским играм создадут настоящий цветущий сад. Вдоль дорожек высадят аллею из сирени. А по левую сторону уже начали разбивать одну из самых масштабных клумб в городе – «Слуцкий пояс».

Стометровое полотно украсят живые цветы в форме национального орнамента. Весной пояс будет зацветать виолами, а ближе к осени – бегониями. Кстати, уникальную композицию разработали студенты и преподаватели БНТУ. Применять будут исключительно современные приёмы, а именно – букетные посадки. Это усилит декоративный эффект.