Угроза экологической катастрофы в Гродненской области

В Мостовском районе Гродненской области погибло около 2-х тысяч квадратных метров леса.

Специалисты этого лесничества утверждают, вся причина в местном СПК. Делом заинтересовалась прокуратура

Животноводческий комплекс "Ковшово" был построен более 30 лет назад всего в 2-х десятках метров от лесного массива. Его сточные канавы от опушки леса отделяет только просёлочная дорога. Однако, свою причастность к гибели деревьев в хозяйстве напрочь отрицают.

Чтобы определить точную причину гибели леса, специальная комиссия из Минска провела полную биологическую экспертизу. На лабораторный анализ взяты пробы грунта, корней и древесины деревьев. Однако уже предварительное изучение образцов указывает на то, что причина гибели молодого леса в сточных водах СПК. Делом заинтересовалась прокуратура.

Если вина хозяйства "Ковшово" будет доказана, то штрафные санкции составят более 150 миллионов рублей. Однако конкретные выводы можно будет сделать только после окончания проведения всех лабораторных анализов.

