Уголовное дело о взрыве в минском метро направлено в Верховный суд

Максимальное наказание, предусмотренное самой тяжкой статьёй обвинения — терроризм — смертная казнь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Взрыв на станции минского метро «Октябрьская» прогремел 11 апреля. В результате 11 человек погибли на месте, ещё 4 скончались в больницах.
Петр Киселев, начальник отдела информации и связей с общественностью Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:
Генеральной прокуратурой изучено предоставленное органами предварительного расследования уголовное дело по обвинению Коновалова и Ковалева в совершении взрывов в Минске и Витебске. Установлено, что собранные доказательства подтверждают вину указанных лиц в совершении преступления. Сегодня уголовное дело направлено Генеральной прокуратурой в Верховный суд Республики Беларусь для определения подсудности.