Уголовное дело о взрыве в минском метро направлено в Верховный суд

Генпрокуратура установила, что вина обвиняемых подтверждается собранными по делу доказательствами. Ковалёву вменяется участие в 15 эпизодах противоправных деяний, в том числе соучастие в акте терроризма в минском метро. Коновалов обвиняется в совершении более 30 преступных эпизодов, в том числе 4 актов терроризма.

Максимальное наказание, предусмотренное самой тяжкой статьёй обвинения — терроризм — смертная казнь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Взрыв на станции минского метро «Октябрьская» прогремел 11 апреля. В результате 11 человек погибли на месте, ещё 4 скончались в больницах.

Петр Киселев, начальник отдела информации и связей с общественностью Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:

Генеральной прокуратурой изучено предоставленное органами предварительного расследования уголовное дело по обвинению Коновалова и Ковалева в совершении взрывов в Минске и Витебске. Установлено, что собранные доказательства подтверждают вину указанных лиц в совершении преступления. Сегодня уголовное дело направлено Генеральной прокуратурой в Верховный суд Республики Беларусь для определения подсудности.