Ученые-экологи обеспокоены планами Литвы по строительству могильника ядерных отходов

Предполагаемое строительство литовского могильника ядерных отходов на границе, примыкающей к территории Национального парка <Браславские озера>, продолжает вызывать широкий резонанс. Под угрозой не только здоровье людей. Ученые говорят о возможности возникновения экологической катастрофы в этом уникальном уголке нашей страны.Браславские озера - это не только уникальная природа, это еще и многочисленные туристические комплексы, базы отдыха. Их рациональное использование - очевидная и перспективная статья доходов для нашего государства. В перспективе - строительство курортного центра на базе водных лечебных вод, обнаруженных на территории зоны. Однако, по словам заместителя генерального директора Национального парка <Браславские озера> Марии Ворсло, строительство могильника фактически ставит крест на этом проекте. Кроме того, территория парка является природной лабораторией для ученых всей Европы.