Участники европейского велопробега "Париж-Москва-Пекин" прибыли в Минск

Центром встречи стала Площадь Победы. Месяц назад 50 энтузиастов стартовали от Эйфелевой башни и уже преодолели две с половиной тысячи километров. Самому младшему участнику интернациональной команды – 13 лет, а старшему – 70. К акции присоединились представители более 14-ти стран мира. Спортсмены проедут по 15-ти городам Беларуси, посетят памятные и культурно-исторические места. 20 июля велосипедисты выедут в Россию. Финиширует марафон 16 августа в Пекине.