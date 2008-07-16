Прямой эфир

Участники европейского велопробега "Париж-Москва-Пекин" прибыли в Минск

16 июля 2008 10:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Центром встречи стала Площадь Победы. Месяц назад 50 энтузиастов стартовали от Эйфелевой башни и уже преодолели две с половиной тысячи километров. Самому младшему участнику интернациональной команды – 13 лет, а старшему – 70. К акции присоединились представители более 14-ти стран мира. Спортсмены проедут по 15-ти городам Беларуси, посетят памятные и культурно-исторические места. 20 июля велосипедисты выедут в Россию. Финиширует марафон 16 августа в Пекине.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
16 июля 2008 07:52

Более полумиллиона человек примут участие в 12-х Всемирных днях католической молодежи

16 июля 2008 07:51

В Беларуси проверяют работу маршрутных такси городского и пригородного экспресс-сообщения

16 июля 2008 07:50

Отряд брестских студентов отправился в Заполярье