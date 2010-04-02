У православных – страстная пятница – день воспоминания о распятии Иисуса Христа

В два часа дня в главном православном храме столицы Владыка Филарет отслужит великую вечерню.

Священнослужители выносят на середину храма плащаницу и кладут ее на приготовленное возвышение – «гробницу». Далее совершается троекратное хождение вокруг плащаницы. В конце службы к святыне прикладываются верующие.

В ночь с пятницы на субботу церковь заново переживает погребение Христа. В субботу ранним утром Митрополит Филарет возглавит чин погребения. Только после этой службы во всех храмах Беларуси начнется освящение пасхальных трапез. В Великую пятницу и субботу – самый строгий пост и воздержание от увеселений и развлечений.