У православных Беларуси Прощёное воскресенье. Как принято проводить этот день верующим?

Сегодня же для них особый день – Прощеное воскресенье. Днем, после литургии, священники меняют облачения с белых на траурные. Вечерня совершается при выключенном свете. После нее проходит специальный чин. Точно так же можно примиряться не только во время службы в церкви. В течение всего дня верующие просят прощения у близких и знакомых, которых могли словом или делом обидеть.

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