У православных Беларуси Прощёное воскресенье. Как принято проводить этот день верующим?

Новости Беларуси. «Минская Масленица». 14 марта площадка у Дворца спорта – центральное место на карте гуляний столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До вечера там ждут гостей на обширную развлекательную программу.
Повод веселиться есть – завтра, 15 марта, начинается Великий пост, и православные верующие готовятся к совсем другим настроениям.
Сегодня же для них особый день – Прощеное воскресенье. Днем, после литургии, священники меняют облачения с белых на траурные. Вечерня совершается при выключенном свете. После нее проходит специальный чин. Точно так же можно примиряться не только во время службы в церкви. В течение всего дня верующие просят прощения у близких и знакомых, которых могли словом или делом обидеть.
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