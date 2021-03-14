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У православных Беларуси Прощёное воскресенье. Как принято проводить этот день верующим?

14 марта 2021 11:32
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Новости Беларуси. «Минская Масленица». 14 марта площадка у Дворца спорта – центральное место на карте гуляний столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До вечера там ждут гостей на обширную развлекательную программу.

Повод веселиться есть – завтра, 15 марта, начинается Великий пост, и православные верующие готовятся к совсем другим настроениям.

У православных Беларуси Прощёное воскресенье. Как принято проводить этот день верующим?-1

Сегодня же для них особый день – Прощеное воскресенье. Днем, после литургии, священники меняют облачения с белых на траурные. Вечерня совершается при выключенном свете. После нее проходит специальный чин. Точно так же можно примиряться не только во время службы в церкви. В течение всего дня верующие просят прощения у близких и знакомых, которых могли словом или делом обидеть.

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# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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