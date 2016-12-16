У нас жёсткие стандарты качества по составу сырья и, соответственно, по готовой продукции – НПЦ по продовольствию

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Елена Михайловна Моргунова, заместитель генерального директора по стандартизации и качеству продуктов питания НПЦ Национальной Академии наук Республики Беларусь по продовольствию. Вкусная и интересная тема у нас сегодня. Это продукты белорусского производства. Знаю по себе, когда куда-то еду за границу, меня всегда просят: «Привези, пожалуйста, что-нибудь белорусское. И хлебушек, и колбаску, и все-все-все». Чем приходится заниматься специалистам вашего центра? Елена Моргунова, заместитель генерального директора по стандартизации и качеству продуктов питания НПЦ по продовольствию НАН Беларуси:

Я хочу подтвердить, что белорусская продукция очень хорошего качества, потому что у нас довольно жесткие стандарты качества по составу сырья и, соответственно, по готовой продукции. Наш Центр непосредственно контролирует как безопасность и качество готовой продукции, так и занимается разработкой новых стандартов на новые виды продукции.

Но ведь стандарт стандарту рознь. Иногда бывает так: в какой-то стране, в зависимости от географических или каких-то других нюансов, могут быть свои стандарты. Насколько соответствуют стандарты белорусского производства мировым? Во-первых, на сегодня мы находимся в едином Евразийском экономическом союзе. Соответственно, у нас общие нормы технического регулирования, которые базируются на лучших международных, региональных и национальных практиках стандартизации. Соответственно, белорусские национальные стандарты гармонизированы с европейскими. То есть, условно и Польша, и Германия, и Россия, и Украина пользуются одними стандартами, или есть какие-то отличия? В Евразийском экономическом союзе мы работаем по техническим регламентам Таможенного союза и сейчас уже ЕАЭС и межгосударственным стандартом на это общее пространство. Наши национальные стандарты на те продукты, на которые еще нет отдельных вертикальных регламентов, они подчиняются национальным стандартам. Но ещё раз повторюсь: эти национальные стандарты довольно жесткие по требованиям и гармонизированы с европейскими стандартами.

Знаете, ГОСТы ГОСТами, а вкусовые рецепторы еще никто не отменял. Ели мы сейчас «пойдем в народ», есть ли какие-то специальные критерии, когда вкусовые ощущения становятся на первую позицию, более главными, чем общие стандарты? Абсолютно с вами согласна. Есть показатели безопасности, а есть показатели качества. Подразумевается, что в первую очередь это органолептические показатели, которые определяются именно сенсорными характеристиками человека. Для этого у нас в Центре создана и работает сеть центральных дегустационных комиссий по всем направлениям пищевой продукции. В их состав входят лучшие специалисты с ведущих предприятий, с определенных ведомств, надзорных органов, которые имеют определенный опыт в дегустационных процессах и, соответственно, имеют определенную подготовку.

Замечательная профессия. Я думаю, многие мечтали бы оказаться на их месте. Уверена, что раз они делают наши белорусские продукты такими вкусными (или, по крайней мере, утверждают вот этот вкус и качество), то у них этот вкус просто отменный. Расскажите, пожалуйста, о Дне качества. Мы знаем, что в среднем где-то раз в полгода проходит такой день, как Контрольная закупка, будем так называть, когда изучается определенный продукт. Специально созданная комиссия отбирает из торговой сети определенные продукты, как отечественного, так и импортного производства.

Это очень важный момент, что отбираются продукты. Если говорить простым языком, то, например, захотели проверить качество сыра. Закупается адыгейский сыр разных марок, производителей – отечественных, стран СНГ и европейских – и отдается в лабораторию. Отдается в лабораторию, где проводятся испытания на безопасность (протоколы безопасности). Затем эти образцы шифруются, и в рамках закрытой дегустации наши дегустаторы оценивают качество этой продукции, выставляя свои определенные оценки. После этого протоколы анализируются, выставляются средние балльные оценки и выносится вердикт: какая продукция какой балл получила и почему. Серьезная комиссия: 25 дегустаторов, которые между собой не переговариваются и ничего не обсуждают, когда ставят свою оценку. Все зашифровано, все анонимно. Как часто побеждает наша, белорусская продукция? Вы знаете, я бы сказала – практически всегда призовые места занимает продукция белорусских производителей.

А мы и не сомневались. Кстати, а может любой человек, например я с Сашей, принести любой продукт, чтобы его проверили? Вот сомневаемся мы, что-то на вкус не очень. Вы можете любой продукт принести в наш Республиканский контрольно-испытательный комплекс для определения всех показателей, которые должны быть в соответствии с нормативной документацией. Мы выдадим вам протокол: соответствуют ли белки, жиры, витамины, углеводы и так далее. Но на дегустацию вы его представить не можете. Потому что на дегустацию предоставляют образцы предприятия отрасли, которые заинтересованы в выпуске новой продукции, расширении ассортимента, постановке новой продукции на производство. Либо эти дегустации проводятся по оперативной необходимости (по запросу определенных органов и ведомств).

Я на самом деле всегда испытываю гордость, когда привожу наши продукты друзьям, куда-нибудь за границу. Они едят и нахваливают, понятное дело. Мало того: везде, где проводятся ярмарки (в той же Москве), если написано «Белорусское производство» или «Товары из Беларуси», сразу торговля бойче идет. Иногда недобросовестные граждане пользуются этим, и под видом наших, белорусских товаров, продают что-то не наше. Мы можем отличить подделку, зная, как выглядит наша продукция. И то не всегда (иногда подделывают так, что сложно отличить). Есть ли какая-то возможность у вас или специальная комиссия, которая отслеживает эту ситуацию и вводит дополнительные меры безопасности? Водяные знаки, голограммы? У нас есть определенные ведомства и надзорные органы, которые должны непосредственно отслеживать эту ситуацию: соответствие данных на маркировке всем нормативным требованиям.

Существует ли определенный значок качества, когда человек, покупающий продукцию в магазине или на рынке, видит этот ярлычок-значок и думает: «Этот продукт проверили от и до, можно смело покупать». Значок ЕАЭС, Евразийского эконмического союза. Некоторые предприятия выносят на маркировку свои медали, награды. Конкурс «Выбор года», например, «Лучший продукт года». Это допустимо, если в рамках этой маркировки хватает возможности вынести это все. Выносят свои товарные знаки, которые патентуют: что это самая лучшая продукция или самый лучший сок, самый настоящий сок и так далее. Это допустимо, если все проведено в рамках технического нормирования.

Вы же ходите в магазины, правильно? И о продуктах знаете практически все. Вам не страшно приобретать что-то? Вы доверяете тому, что написано на этикетке или постоянно проверяете? Или, коль это уже у нас в сети, то можно особо не заморачиваться и покупать то, что уже проверено большим количеством людей? Сегодня все, что необходимо, выносится на маркировку – это обязательное требование «Регламента о маркировке». Поэтому нашим покупателям нужно очень внимательно читать состав и все данные, которые вынесены на маркировку. То есть какие компоненты входят, есть или нет там ГМО , есть ли там растительные жиры вместо животных жиров, молочного жира и так далее. Все это выносится на этикетку, и у людей есть право выбора. Тем, кто считает нужным питаться правильно и досконально заботиться о своем здоровье, конечно, нужно прочитать этикетку и сделать выбор.