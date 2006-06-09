У <Белнефтехима> появился свой <Вестник>

Государственный концерн <Белнефтехим> планирует начать выпуск собственной газеты. Издание будет выходить один раз в неделю. Оно рассчитано для более полного и оперативного информирования о деятельности концерна. Правда, сроки появления отраслевого издания пока еще уточняются. А вот новый ежемесячный урнал <Вестник <Белнефтехима> уже нашел своих читателей. Издание ориентировано на руководителей и специалистов предприятий нефтехимического комплекса Беларуси. В нем освещается работа организаций концерна, модернизация производств, а также социальная сфера <Белнефтехима>.