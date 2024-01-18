Тюбинги надо запретить? Поговорили с травматологом об опасном зимнем развлечении

Поговорили с гостем программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии врач – травматолог-ортопед Роберт Лемех.

С начала зимы свыше 200 детей обратились за помощью из-за травм, полученных в результате катания с горок. Чем чревато такое веселье и как оказать при необходимости первую медицинскую помощь?

Роберт Лемех, врач – травматолог-ортопед:

Количество обращений часто переваливают за десяток, если говорить об одном учреждении здравоохранения, – это точно. Травмы могут быть как легкими, так и требующими хирургического лечения, а порой экстренного.

Могут случиться травмы шейного отдела позвоночника, грудного и так далее. Переломы позвонков часто возникают именно таким образом.

Что делать людям, которые находятся рядом, до приезда скорой?

Человек не сможет сразу определить, какая травма. Лучше дождаться медиков, которые профессионально окажут помощь. Можно позаботиться о том, чтобы человека согреть, – укрыть его куртками, одеялами, чтобы вдобавок не было переохлаждения.