Тюбинги надо запретить? Поговорили с травматологом об опасном зимнем развлечении

С начала зимы свыше 200 детей обратились за помощью из-за травм, полученных в результате катания с горок. Чем чревато такое веселье и как оказать при необходимости первую медицинскую помощь?
Поговорили с гостем программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии врач – травматолог-ортопед Роберт Лемех.
Роберт Лемех, врач – травматолог-ортопед:
Количество обращений часто переваливают за десяток, если говорить об одном учреждении здравоохранения, – это точно. Травмы могут быть как легкими, так и требующими хирургического лечения, а порой экстренного.
Могут случиться травмы шейного отдела позвоночника, грудного и так далее. Переломы позвонков часто возникают именно таким образом.
Что делать людям, которые находятся рядом, до приезда скорой?
Человек не сможет сразу определить, какая травма. Лучше дождаться медиков, которые профессионально окажут помощь. Можно позаботиться о том, чтобы человека согреть, – укрыть его куртками, одеялами, чтобы вдобавок не было переохлаждения.
Тюбинги надо запретить?
Роберт Лемех:
Искреннее мнение любого травматолога, что их надо запретить. На момент начала зимы 2022 года было оборудовано около 40 трасс только в Минске, именно для катания на тюбинге. Вряд ли их стало меньше. Людям все равно лень дойти до нее полкилометра, и они будут спускаться с первой попавшейся горки.
Убирать оборудованные трассы нельзя, потому что люди начнут спускаться где попало и травм станет еще больше. Что касается полного запрета, наверное, это было бы не очень правильно. У детей должно быть детство, эмоции. Нужно осознавать всю серьезность этого вопроса и соблюдать правила безопасности.
Подробности в видеоматериале.