Театральная лаборатория на «Славянском базаре» – узнали самое интересное о белорусско-российском проекте

Театральная лаборатория – это совместный проект дирекции фестиваля, Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа и Российского института театрального искусства – ГИТИС. В Витебске она проходит уже в пятый раз. О творческих экспериментах и открытиях погорим с гостями программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. Ольга Бурлакова, ведущая:

Вы, когда ехали сюда, задумывали какую-то тактику, стратегию? Как именно вы будете общаться со студентами? Что будете им рассказывать, показывать либо эксперимент рождается здесь и сейчас на сцене, когда проходит мастер-класс?

Михаил Чумаченко, главный режиссер Московского областного театра драмы и комедии:

Любая театральная работа предполагает взаимный пинг-понг. Поэтому задумывать что-либо, не увидев людей, на мой взгляд, невозможно. Все должно рождаться здесь и сейчас, в этом природа театра.

Иван Чумаченко, режиссер:

Есть какой-то базовый уровень общих упражнений, занятий, размышлений. Из этой книги уже по ходу работы от студентов или артистов, которые напротив тебя, ты понимаешь, что ты будешь брать, использовать, а что нет. Ольга Бурлакова:

Как считаете, какая основная цель таких лабораторий? Вообще, когда идет такое смешение культур, школ, знакомство новое, развитие. Какой старт дает такая лаборатория для молодых режиссеров, педагогов и актеров?