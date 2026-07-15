Театральная лаборатория на «Славянском базаре» – узнали самое интересное о белорусско-российском проекте
Театральная лаборатория – это совместный проект дирекции фестиваля, Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа и Российского института театрального искусства – ГИТИС. В Витебске она проходит уже в пятый раз. О творческих экспериментах и открытиях погорим с гостями программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Вы, когда ехали сюда, задумывали какую-то тактику, стратегию? Как именно вы будете общаться со студентами? Что будете им рассказывать, показывать либо эксперимент рождается здесь и сейчас на сцене, когда проходит мастер-класс?
Михаил Чумаченко, главный режиссер Московского областного театра драмы и комедии:
Любая театральная работа предполагает взаимный пинг-понг. Поэтому задумывать что-либо, не увидев людей, на мой взгляд, невозможно. Все должно рождаться здесь и сейчас, в этом природа театра.
Иван Чумаченко, режиссер:
Есть какой-то базовый уровень общих упражнений, занятий, размышлений. Из этой книги уже по ходу работы от студентов или артистов, которые напротив тебя, ты понимаешь, что ты будешь брать, использовать, а что нет.
Ольга Бурлакова:
Как считаете, какая основная цель таких лабораторий? Вообще, когда идет такое смешение культур, школ, знакомство новое, развитие. Какой старт дает такая лаборатория для молодых режиссеров, педагогов и актеров?
Михаил Чумаченко:
Во-первых, это обмен опытом просто. Во-вторых, мне кажется, что театральная среда настолько маленькая реально, что постоянное поддерживание взаимоотношений рождает новые идеи. В-третьих, это некий культурный бульон, в котором мы варимся все вместе. В-четвертых, это самое интересное, дело в том, что любой мастер-класс – это обучение не студентов педагогами, это взаимная перепасовка. Мы учимся у них, они учатся у нас.
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