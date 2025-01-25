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55 млн просмотров только у блогеров. «Марафон единства» прощается со столицей

25 января 2025 14:27
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Проект, который объединил белорусов. «Марафон единства» прощается со столицей. Финальной локацией стала площадка возле Национальной библиотеки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

55 млн просмотров только у блогеров. «Марафон единства» прощается со столицей-2

Участники акции «Это моя страна!» дополняли ленты социальных сетей яркими фотографиями и получали в подарок фирменный мерч. Настроение создавали молодые исполнители и известные белорусские блогеры. Народный проект сплотил миллионы людей.

55 млн просмотров только у блогеров. «Марафон единства» прощается со столицей-4

Анна Лукашенко, руководитель рабочей группы по организации и проведению «Марафона единства»:
Мы реализовали все, что было запланировано, и даже больше. Старались в каждом городе делать индивидуальную программу, чтобы каждый город чувствовал себя особенным. У нас были сотни мероприятий. 

Если только в Минске у нас 70, то, конечно же, мы все понимаем, что по стране их были сотни. Это десятки тысяч людей, которые посетили мероприятия, возможно, даже и сотни тысяч. Сотни тысяч, которые посмотрели. Только у блогеров мы получили более 55 миллионов уникальных просмотров. 

Многочисленные выставки получат постоянную прописку в Минске. Экспозиции будут менять точки размещения. Сегодня еще можно познакомиться с работами победителей конкурсов «Мы вместе» и «Что такое единство». Ждут гостей и в национальной библиотеке, в холле расположилась экспозиция «Если едины мы!».

# Праздник в городе

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