Туры на Ближний Восток: как вернуть деньги за сорванный отдых

Сегодня ключевые маршруты, которые связывают наш регион с Африкой, проходят через Ближний Восток, где происходит масштабная эскалация, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мы видим прямое военное столкновение коалиции США и Израиля против Ирана. Конфликт вышел за рамки прокси-войны и охватил более десятка стран региона. Наряду с тем, когда закончится конфликт и кто потерпит поражение, аналитики со всего мира обсуждают последствия этого военного кризиса. Первым под удар попал туристический бизнес. Многие отдыхающие не могут вернуться домой. Беларусь организовала несколько рейсов, чтобы вывезти из опасной зоны наших граждан. А те, кто планировал отправиться в отпуск в этот регион, отменяют поездки и требуют вернуть деньги за несостоявшийся отдых. Но сорванный отпуск – это меньшее из зол. Закрытие Ормузского пролива, нестабильность на нефтяном рынке, подорожание топлива, прерванные логистические цепочки – чем еще отзовется конфликт на Ближнем Востоке?

Алеся Иванова, корреспондент:

Ну что, мы уже идем на посадку на этот рейс. Сейчас ориентировочно полетит около 300 человек. Это туристы, которые не смогли вылететь из Дубая 1 и 2 марта. Широкофюзеляжный Airbus вылетел из Дубая 4 марта в 12:06 по местному времени. На борту уже второго вывозного рейса 283 человека. Вместо привычных шести почти восемь часов в небе. Безопасный маршрут через Пакистан, Афганистан, Туркменистан и Узбекистан. Этот полет пассажиры уж точно запомнят надолго.

Это не сгенерированные искусственным интеллектом кадры, а реальная съемка очевидцев. 28 февраля небо над Эмиратами впервые озарилось не привычными фейерверками, а взрывами. Иран атаковал военные базы США. В результате ударов также были повреждены международный аэропорт Дубая, жилые дома и отели. Вместо безопасного оазиса туристы буквально оказались в шоу «Выжить в Дубае», только без сценариев и искусственных декораций.

По последним данным, от последствий ударов ракет и беспилотников в ОАЭ погибли три человека, больше сотни получили травмы. Из-за воздушных атак туристы вынуждены были спать на матрасах в лобби отелей и на подземных паркингах. А на телефоны до сих пор приходят экстренные оповещения об опасности. Эмираты, как и другие страны Ближнего Востока, закрыли воздушное пространство. Все регулярные рейсы отменены. Тысячи туристов продолжают ждать возможности вернуться домой.

Как будет развиваться ситуация дальше, точно не известно. Обстановка меняется буквально каждый час. Пока ближневосточные авиамаршруты остаются под ограничениями, белорусские туроператоры работают в режиме антикризисного реагирования. Приоритетом остается безопасность туристов и их организованное возвращение на Родину. Возвраты за несостоявшиеся туры производятся без штрафов, а продажи по ряду направлений временно приостановлены.