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Тучин: первые образцы белорусско-российского самолёта должны появиться до 2027-го

26 мая 2024 17:36
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Главный инженер 558 Авиационного ремонтного завода в интервью программе «Неделя» на СТВ заявил, что до 2027 года должна завершиться подготовка серийного производства первого союзного самолета «Освей». Тогда же, по его словам, будут созданы и опытные образцы.

Андрей Тучин, главный инженер 558-го Авиационного ремонтного завода:
Создано конструкторское бюро, которое уже сейчас проходит обучение и специализируется именно на производстве самолетов. Реализуем инвестпроект по закупке машиностроительного оборудования, станков, для того чтобы в разы увеличить количество производимых деталей.

# Самолет # общество

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