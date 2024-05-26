Тучин: первые образцы белорусско-российского самолёта должны появиться до 2027-го

Главный инженер 558 Авиационного ремонтного завода в интервью программе «Неделя» на СТВ заявил, что до 2027 года должна завершиться подготовка серийного производства первого союзного самолета «Освей». Тогда же, по его словам, будут созданы и опытные образцы.

Андрей Тучин, главный инженер 558-го Авиационного ремонтного завода:

Создано конструкторское бюро, которое уже сейчас проходит обучение и специализируется именно на производстве самолетов. Реализуем инвестпроект по закупке машиностроительного оборудования, станков, для того чтобы в разы увеличить количество производимых деталей.