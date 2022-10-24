Три десятка благородных оленей привезли в Жлобинский лесхоз

Парнокопытных разместили во временном вольере на территории Щедринского лесничества, где есть все условия для жизни и размножения. Кроме подножного корма, олени могут лакомиться сеном, зерном и солью из кормушек. Для наблюдения за новоселами установили фотоловушки. К слову, в лесхозе уже второй год подряд закупают благородных оленей. Осенью 2021-го новоселами вольера также стали парнокопытные из «Припятского». Они почти год провели под присмотром егерей и инженеров по охотхозяйству, обзавелись потомством. А после животных выпустили в дикую среду. Такие мероприятия помогут восстановить популяцию оленей в лесах Беларуси.