Традиционное богослужение памяти погибших в Афганистане 14 феврали прошло в Минске

Новости Беларуси. Память воинов-интернационалистов почтили 14 февраля в Минске. В крипте Храма-памятника Всех Святых состоялась литургия по всем солдатам, которые погибли в Афганистане.

Это уже традиционное богослужение. Место выбрано не случайно – именно в крипте Всехсвятского храма несколько лет назад заложили капсулу с землей со всех провинций Афганистана, где были убиты наши воины.

Всего в боях на южных рубежах принимали участие больше 30 тысяч белорусов. Около 1000 так и не вернулись домой.

Татьяна Довнар, представитель Фонда социальной защиты вдов и детей военнослужащих, погибших в локальных военных конфликтах:

Я потеряла мужа, он погиб в апреле 1981 года. Это было только начало Афганской войны. Моей дочери сегодня 40 лет, и в социальной сети в ее статусе стоит желание увидеть отца.

15 февраля – годовщина вывода советских войск из Афганистана.

С тех пор прошло уже 29 лет. Война сроком в 9 лет стала самым одним из самых продолжительных конфликтов 20 века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.