В аэропорту Минска задержали иностранца с фальшивым паспортом

В Национальном аэропорту Минск пограничники задержали иностранца с фальшивым паспортом. Мужчина пытался улететь в Тбилиси. При проверке выяснилось, что в его документе – гражданина Армении – была заменена страница с личными данными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Позже оперативники установили, что задержанный находится в межгосударственном розыске. Сейчас нарушитель в изоляторе. Ему грозит крупный штраф за попытку незаконно пересечь границу, а также уголовная ответственность за подделку паспорта.