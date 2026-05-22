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В аэропорту Минска задержали иностранца с фальшивым паспортом

22 мая 2026 10:45
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В Национальном аэропорту Минск пограничники задержали иностранца с фальшивым паспортом. Мужчина пытался улететь в Тбилиси. При проверке выяснилось, что в его документе – гражданина Армении – была заменена страница с личными данными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Позже оперативники установили, что задержанный находится в межгосударственном розыске. Сейчас нарушитель в изоляторе. Ему грозит крупный штраф за попытку незаконно пересечь границу, а также уголовная ответственность за подделку паспорта.

# Национальный аэропорт «Минск»

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