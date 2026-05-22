Работы выполнены на 98% – в Беларуси практически завершена посадка картофеля
Умеренное тепло и достаточная влажность – идеальные условия для роста картофеля. Прогнозы синоптиков обнадеживают аграриев, а сама посадка этой стратегической для Беларуси культуры уже практически завершена. По всей стране работы выполнены на 98 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сельхозпроизводители Витебского района рассчитывают на хорошую урожайность – около 300 центнеров с гектара. Под картофель здесь выделили полтысячи гектаров, а его выращиванием занимаются три хозяйства. Одно из них – «Ольговское», базовая организация по обеспечению региона овощами.
В текущем сезоне местное картофельное поле заняло 100 гектаров. Основные площади отдали под проверенный отечественный сорт «Скарб». Но этой весной решили опробовать и новинку, которая отличается отменным вкусом и быстрым созреванием. К слову, посадочный материал в «Ольговском» исключительно собственного производства.
Виктор Ереньков, механизатор сельхозпредприятия «Ольговское»:
В день я высаживаю где-то тонн 20, даже больше, семенной картошки. В этом году урожай лучше будет, чем в том году.
Пока на одних полях вовсю шумит техника, на других уже виден результат трудов. Ярко-желтое море невероятной красоты – посевы озимого рапса. Чтобы сохранить будущий урожай, растения уже защитили от вредителей. А в ближайшие дни оберегать их от болезней и насекомых доверят высоким технологиям – для обработки с воздуха задействуют умные агродроны.
Сев яровых в Беларуси выходит на финишную прямую.
– Опрыскивателем мы сюда не зайдем. Ваше предложение?
– Есть предложение по использованию дронов. Несколько фирм выходило, надо проработать и подумать.
– Давайте рассмотрим этот вопрос в ближайшее время.
Ольга Яковлева, главный агроном сельхозпредприятия «Ольговское»:
В хозяйстве возделывается 360 гектаров озимого рапса. По поводу озимого рапса, виды на урожай очень хорошие. Рапс является высоко рентабельной культурой, поэтому в нашем хозяйстве достаточно большая площадь занимает данная культура.
Рапс сегодня остается одной из самых выгодных культур в севообороте и ценится как питательный белковый корм. В хозяйстве «Ольговское» настроены полностью выполнить госзаказ, а все излишки сырья поставить на Витебский маслоэкстракционный завод.