Работы выполнены на 98% – в Беларуси практически завершена посадка картофеля

Умеренное тепло и достаточная влажность – идеальные условия для роста картофеля. Прогнозы синоптиков обнадеживают аграриев, а сама посадка этой стратегической для Беларуси культуры уже практически завершена. По всей стране работы выполнены на 98 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сельхозпроизводители Витебского района рассчитывают на хорошую урожайность – около 300 центнеров с гектара. Под картофель здесь выделили полтысячи гектаров, а его выращиванием занимаются три хозяйства. Одно из них – «Ольговское», базовая организация по обеспечению региона овощами.

В текущем сезоне местное картофельное поле заняло 100 гектаров. Основные площади отдали под проверенный отечественный сорт «Скарб». Но этой весной решили опробовать и новинку, которая отличается отменным вкусом и быстрым созреванием. К слову, посадочный материал в «Ольговском» исключительно собственного производства.

Виктор Ереньков, механизатор сельхозпредприятия «Ольговское»:

В день я высаживаю где-то тонн 20, даже больше, семенной картошки. В этом году урожай лучше будет, чем в том году.