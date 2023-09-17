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Торжества по случаю 230-летия Минской епархии БПЦ проходят в столице в День народного единства

17 сентября 2023 09:31
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Новости Беларуси. В День народного единства в столице проходят торжества по случаю 230-летия Минской епархии Белорусской православной церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Началось празднование с литургии в Свято-Духовом кафедральном соборе.

Торжества по случаю 230-летия Минской епархии БПЦ проходят в столице в День народного единства-1

Специально к юбилею доставлены иконы Божией Матери «Барколабовская» и «Жировичская», а также Крест Преподобной Евфросинии Полоцкой. Сразу после литургии верующие смогут поклониться особо почитаемым святыням Беларуси. В полдень у стен Минской городской Ратуши состоится праздничный концерт с участием церковных хоров, профессиональных и любительских коллективов Беларуси. На территории Верхнего города также будут работать выставки, монастырская ярмарка. Детей ждут представления батлеечного театра, а молодежь сможет принять участие в исторических квестах.

# Церковные праздники # общество # Фотофакт # Церковные праздники # общество # Фотофакт

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