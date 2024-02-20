Только за 2023 год минские многодетные обратились за семейным капиталом более 2 тысяч раз

Все больше столичных семей досрочно используют материнский капитал. Только за 2023 год такой возможностью воспользовались свыше двух тысяч раз, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В основном средства направляют на улучшение жилищных условий, оплату образования, медуслуг и товаров. Отметим, такая выплата назначается семьям, в которых воспитывают троих и более детей. При этом все несовершеннолетние. В 2023 году семейный капитал назначен почти полутора тысячам семей.

Петр Шутько, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Пособие ежегодно пересматривается. Так, с 1 января текущего года размер вырос более чем на полторы тысячи и на сегодня составляет 31 тысячу 480 рублей. За целевым использованием средств семейного капитала – возложен на местные администрации в районах города.

Программа действует с 2015 года. За это время выплаты назначили почти 19 тысячам семей.