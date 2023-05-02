В марьиногорском колледже открыли бесплатный тренажёрный зал для студентов

Новости Беларуси. Комфортные условия для спортивных занятий. В Марьиногорском государственном аграрно-техническом колледже имени Лобанка открылся тренажерный зал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разместился он на базе одного из студенческих общежитий. Здесь установлено 10 тренажеров для силовых тренировок всех групп мышц. А еще появился комплекс гантель и штанг. Оснащенный зал учащиеся колледжа могут посещать бесплатно, проводить тренировки можно каждый день.

Сергей Сасковец, директор Марьиногорского государственного ордена «Знак Почета» аграрно-технического колледжа имени В.Е. Лобанка:

Ребята с удовольствием занимаются, тем более ребята у нас подготовленные – колледж имеет славные спортивные традиции, в том числе и в гиревом спорте. Поэтому это очень нужно, чтобы дети были задействованы. Будет кружок атлетической гимнастики. Данный тренажерный зал будет работать каждый день.

Обновили и общежитие колледжа. Заменили кровлю, окна и двери. Для безопасности установлены камеры видеонаблюдения.