В 56 районах Беларуси введены ограничения на посещение лесов

Согласно интерактивной карте Минлесхоза, ограничения действуют по Брестской и Минской областям, за исключением Мядельского района, а также в большинстве районов Гомельского и Гродненского регионов. Однако это не значит, что прогулки по лесу теперь под запретом. Посещать массивы можно, а вот от пикников у костра и массовых мероприятий придется отказаться. Нарушителям может грозить внушительный штраф. Например, разведение огня в неположенных местах может обойтись в сумму более 400 рублей, а в случае повреждения леса или торфяников – свыше 1 100.