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В 56 районах Беларуси введены ограничения на посещение лесов

02 мая 2023 08:25
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Новости Беларуси. Ограничения на посещение лесов введены в 56-ти районах Беларуси. Это связано с сезоном весенних гроз и потеплением, которые повышают уровень пожароопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В 56 районах Беларуси введены ограничения на посещение лесов-1

Согласно интерактивной карте Минлесхоза, ограничения действуют по Брестской и Минской областям, за исключением Мядельского района, а также в большинстве районов Гомельского и Гродненского регионов. Однако это не значит, что прогулки по лесу теперь под запретом. Посещать массивы можно, а вот от пикников у костра и массовых мероприятий придется отказаться. Нарушителям может грозить внушительный штраф. Например, разведение огня в неположенных местах может обойтись в сумму более 400 рублей, а в случае повреждения леса или торфяников – свыше 1 100.  

# Государственная лесная политика # общество # Фотофакт

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