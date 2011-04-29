Террорист, взорвавший «Октябрьскую», испытывал взрывные устройства на спецполигоне и вел съемку

Двум подозреваемым по делу о взрыве в минском метро предъявлены обвинения. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель генерального прокурора — начальник следственного управления Генпрокуратуры Андрей Швед.

Обвинения предъявлены по ч.3 статьи 289 «Терроризм» Уголовного кодекса Беларуси. Кроме того, одному из подозреваемых предъявлены еще и обвинения по ч.3 статьи 295 — за незаконные действия со взрывчатыми веществами.

Андрей Швед, заместитель генерального прокурора Республики Беларусь, руководитель следственной группы:

Данные лица по предварительному сговору с целью дестабилизации общественной обстановки, общественного порядка и устрашения населения, сопряженного с убийством людей и причинения им телесным повреждений, а также повлекшего причинение ущерба в особо крупном размере совершили в минском метрополитене акт терроризма.

Кроме того, по фактам терроризма, совершённого 14 и 22 сентября 2005 года в Витебске и в ночь с 3 на 4 июля 2008 года в Минске следствие предъявило одному из этих людей обвинение по ч.3 ст.289.

В ходе следствия был установлен испытательный полигон под Витебском, на котором проходящие по делу в качестве обвиняемых испытывали свои взрывные устройства. При этом вели видео и фотосъемку. Судя по записям, площадку использовали в различные времена года и на протяжении длительного срока. Сейчас этот участок исследуется с привлечением кинологов и саперов Вооруженных Сил.

Также следствие установило, что два года назад у правоохранителей была возможность изобличить преступника. Однако из-за халатности должностных лиц этого сделано не было.

Андрей Швед, заместитель генерального прокурора Республики Беларусь, руководитель следственной группы:

На наш взгляд, безусловно, один из обвиняемых мог был быть выявлен, как лицо, которое совершило взрыв в Минске 3 июля. Речь шла в том числе о недактилоскопировании этого лица при определённых обстоятельствах. По данном факту также возбуждено уголовное дело, оно расследуется и правовая оценка действиям виновных лиц будет дана по результатам предварительного расследования.



За период предварительного расследования по этому уголовному делу специалисты провели свыше 400 экспертиз, допрошено более 340 человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Всего по делу проходит шестеро, четверо — сейчас в качестве подозреваемых. С момента производства первого следственного действия всем этим людям было предоставлено право на защитников, отметили в прокуратуре.