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В Мядельском районе спасатели вытащили корову из болота

06 сентября 2023 15:09
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Новости Беларуси. На необычный выезд пришлось отправиться сотрудникам МЧС в Мядельском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Мядельском районе спасатели вытащили корову из болота-1

Из деревни Зеленки поступило сообщение о том, что требуется вытащить животное. Гуляя по окрестным лесам, в болотистой местности здесь застряла корова. Она не могла двигаться и просто стояла на месте. Из поселка Нарочь на помощь выехали сотрудники четвертого аварийно-спасательного поста. История закончилась удачно. Используя пожарные веревки и подручные средства, животное извлекли из природной ловушки.

# МЧС Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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