В Мядельском районе спасатели вытащили корову из болота

Из деревни Зеленки поступило сообщение о том, что требуется вытащить животное. Гуляя по окрестным лесам, в болотистой местности здесь застряла корова. Она не могла двигаться и просто стояла на месте. Из поселка Нарочь на помощь выехали сотрудники четвертого аварийно-спасательного поста. История закончилась удачно. Используя пожарные веревки и подручные средства, животное извлекли из природной ловушки.