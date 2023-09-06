Малыши высадили настоящий мини-лес. В Марьиной горке открылось дошкольное лесничество

Новости Беларуси. В системе Минлесхоза появился лидер по открытию дошкольных лесничеств – второе по счету открыл Пуховичский лесхоз, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Специализированная группа заработала в Марьиной Горке на базе детского сада. В ней 13 ребят. Любознательные дошкольники ухаживают за растениями, высаживают аллеи и учатся любить природу. С юными лесоводами познакомилась Мария Царикевич.

Мария Царикевич, корреспондент:

Пуховичский лесхоз открыл уже второе по счету дошкольное лесничество. Специализированная группа заработала в Марьиной Горке на базе детского сада № 4. В ней знания о природе получают 13 малышей.