Малыши высадили настоящий мини-лес. В Марьиной горке открылось дошкольное лесничество
Новости Беларуси. В системе Минлесхоза появился лидер по открытию дошкольных лесничеств – второе по счету открыл Пуховичский лесхоз, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Специализированная группа заработала в Марьиной Горке на базе детского сада. В ней 13 ребят. Любознательные дошкольники ухаживают за растениями, высаживают аллеи и учатся любить природу.
С юными лесоводами познакомилась Мария Царикевич.
Мария Царикевич, корреспондент:
Пуховичский лесхоз открыл уже второе по счету дошкольное лесничество. Специализированная группа заработала в Марьиной Горке на базе детского сада № 4. В ней знания о природе получают 13 малышей.
На территории детского сада ребята с помощью воспитателей посадили настоящий мини-лес. Здесь растет можжевельник, чубушник, кипарисовик и спирея. Так малыши знакомятся с флорой и узнают секреты ухода за растениями.
Подробности в видео.