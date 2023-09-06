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Малыши высадили настоящий мини-лес. В Марьиной горке открылось дошкольное лесничество

06 сентября 2023 14:49
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Новости Беларуси. В системе Минлесхоза появился лидер по открытию дошкольных лесничеств – второе по счету открыл Пуховичский лесхоз, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Специализированная группа заработала в Марьиной Горке на базе детского сада. В ней 13 ребят. Любознательные дошкольники ухаживают за растениями, высаживают аллеи и учатся любить природу.

С юными лесоводами познакомилась Мария Царикевич.

Малыши высадили настоящий мини-лес. В Марьиной горке открылось дошкольное лесничество-1

Мария Царикевич, корреспондент:
Пуховичский лесхоз открыл уже второе по счету дошкольное лесничество. Специализированная группа заработала в Марьиной Горке на базе детского сада № 4. В ней знания о природе получают 13 малышей.

Малыши высадили настоящий мини-лес. В Марьиной горке открылось дошкольное лесничество-4

На территории детского сада ребята с помощью воспитателей посадили настоящий мини-лес. Здесь растет можжевельник, чубушник, кипарисовик и спирея. Так малыши знакомятся с флорой и узнают секреты ухода за растениями.

Подробности в видео.

# Охрана природы # общество # Мария Царикевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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