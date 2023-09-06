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В Беларуси завершается второй этап учений ОДКБ. Итоги подвели на полигоне Брестский недалеко от польской границы

06 сентября 2023 13:41
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Войска, принявшие участие в совместном учении ОДКБ «Боевое братство – 2023», проявили готовность ответить на любые угрозы. Совместная тренировка завершена. Заключительный розыгрыш маневров состоялся 6 сентября на полигоне Брестский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси завершается второй этап учений ОДКБ. Итоги подвели на полигоне Брестский недалеко от польской границы-1

Согласно сценарию, часть приграничной территории была захвачена незаконным вооруженным формированием. Противник контролировал несколько населенных пунктов, нарушил пути железнодорожного сообщения. Тем не менее коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ ситуацию стабилизировали. Со всеми задачами бойцы справились успешно. Войска получили хорошую практику и продемонстрировали высокую слаженность.

В Беларуси завершается второй этап учений ОДКБ. Итоги подвели на полигоне Брестский недалеко от польской границы-4

Анатолий Сидоров, начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности:
В целом учения прошли достаточно организованно, успешно, были отработаны все поставленные перед обучаемыми задачи. Максимально стараются проявить свой профессионализм, свои навыки, умения. Одним словом, показали высочайший уровень подготовки и слаженности. Для нас главное, что мы отрабатываем традиционно и делаем акцент на вопросы управления, организации взаимодействия между подразделениями, представляющими различные Вооруженные силы, различные силовые структуры и различные государства – члены ОДКБ.

На этом «Братство-2023» не заканчивается. Следующий этап уже осенью примет Кыргызстан. Там отработают этапы постконфликтного урегулирования. Учения проведут в форме миротворческой операции.

# Военные учения # общество # Фотофакт

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