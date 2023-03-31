Терпеть западные атаки мы не намерены. В регионах ожидают от Лукашенко откровенного разговора

Новости Беларуси. От национальной безопасности до развития медицины и образования. Традиционно Александр Лукашенко актуализирует задачи для руководителей всех отраслей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Послание главы государства ждут и простые белорусы. Что сейчас волнует людей, ответы на какие вопросы хотят услышать люди.

Ожидаю откровенного разговора и обращения не только к белорусам, но и всему миру. Сейчас очень актуален вопрос размещения ядерного оружия в стране, надеюсь, Александр Лукашенко его поднимет. Также, как не раз подчеркивал Президент, белорусы были и останутся миролюбивой нацией, но терпеть западные атаки, провокации и беспредел на границах мы не намерены.

Несмотря на вызовы всего современного мира, всегда беспокоят базовые потребности. Это медицина. У нас она очень хорошо развита. Развита клиническая медицина, диагностика, не хотелось бы на этом останавливаться. Очень хочется, чтобы этому придавался новый виток развития, дополнительное финансирование. Не хочется, чтобы останавливалась наука, развитие и поддержка молодежи.