«Танцуе ўся краіна». Агроблогер придумал TikTok-челлендж и взорвал интернет!
Музыка грузинская, танцы свойские. Агроблогер из Дятловского района придумал TikTok-челлендж «Танцуе ўся краіна», который объединил страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пользователи интернет-платформы снимают ролики под общим трендом: как организации, так и простые белорусы. Денис Трофимчик работает инженером в сельхозпредприятии «Гранит-Агро» Дятловского района, а заодно популяризирует сельское хозяйство и жизнь в деревне. Его видео набирают миллионы просмотров.
Как шел к успеху и чем порадует к новогодним праздникам – в репортаже Галины Буро.
Он заставил танцевать всю страну. Челлендж от агроблогера из Дятловского района в интернете подхватили сотни белорусов.
Денис Трофимчик, инженер сельхозпредприятия «Гранит-Агро»:
Мы не ожидали, что так получится, что прям на всю краіну бабахнет. Роликов было просто огромное количество: дети, бабушки, мамы, за столом, на работе, с бычками, со свиньей, с кем угодно танцевали!
Денис Трофимчик – простой харизматичный парень из деревни.
Сябры, вітаю вас на мехдвары нашага калгасу ААТ «Граніт-Агра» ў Круцілавічах. Тут я здымаю, раблю і твару. Так правільна – не ведаю. Паехалі!
Он уже пять лет инженер в сельхозпредприятии. В зоне ответственности – под 100 единиц техники. Но между ремонтами и путевыми листами нашел время для творчества.
Денис Трофимчик:
Работа в сельском хозяйстве очень сложная, особенно в период сезона, все такое. И как-то чтобы сблизить, не знаю, расслабить наших коллег, наш народ, я создавал этот аккаунт.
Подробнее об истории успеха смотрите в видео.