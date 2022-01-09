«Такого Беларусь за свою независимость ещё не видела». Каким был 2021 год для корреспондента СТВ Константина Герцева?

Новости Беларуси. Мы продолжаем наш праздничный проект «Своими глазами». 2021-й для журналистов СТВ – это сотни прямых эфиров, интересные герои, события, которые войдут в историю. Что запомнилось моему коллеге Константину Герцеву, который не так давно пришел в наш коллектив и сразу попал в гущу событий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Константин Герцев, СТВ:

Воспоминаний много, а вспомнить нечего – это точно не про 2021 год. Картинка, которая сразу всплывает перед глазами, свежа. Да, речь пойдет о кризисе на белорусско-польской границе. Начало ноября, 25 километров от белорусского Гродно, лесополоса недалеко от деревни Брузги. Эти координаты надолго врезались в новостные ленты ведущих информагентств мира. Такого Беларусь за свою независимость еще не видела, более 2,5 тысяч беженцев из Ближнего Востока идут к границе с Польшей. У каждого из них своя история и свои причины. Но цель у всех одна – найти счастливое будущее в ЕС, куда их так радушно приглашали еврокомиссары. И вроде бы знакомый сценарий. Только Италия за последние 4 года приняла порядка 100 000 беженцев, но Польша решила все переиграть. Как итог: 16 ноября западные силовики применили против беженцев водометы и светошумовые гранаты. Мы, журналисты, поняли: будет очень интересно, потому практически месяц работы в кризисном центре. Но в новогодние праздники так не хочется погружаться в негатив этого события, ведь были моменты, которые в очередной раз показали светлую сторону белорусского народа. Мы не оставили беженцев наедине со своей бедой. Мы дали им кров, питание, медпомощь и, конечно же, человеческое внимание. И сразу вспоминаются волонтеры Белорусского общества Красного Креста и их генсек Дмитрий Шевцов – частый гость наших эфиров, который относительно недавно возглавил объединение, но уже с первых дней кризиса был со своей командой на границе. Результат – сотни тонн гуманитарной помощи, которую собирала вся страна.

Константин Герцев:

26 ноября – посещение лагеря беженцев Александром Лукашенко, этого не ожидал никто: ни беженцы, ни волонтеры, ни даже журналисты. Разговор с Президентом перевернул сознание жителей кризисного центра. Неужели он переживает за наши судьбы? Самый популярный вопрос того утра, на него ответил лично глава государства. «Пришло время за это рассчитаться». Лукашенко рассказал, почему белорусы помогают беженцам – подробнее здесь. Эта встреча произвела эффект разорвавшейся бомбы, после этого самая популярная фраза в лагере: «Lukashenko is the best Рresident in the world!». Дальше морозы крепчали, а Польша все молчала. Несмотря на это, беженцы продолжали жить своей жизнью, и мы вместе с ними.