Сверим план садово-огородных работ с лунным календарём. Подробный список на неделю с 10 по 16 января

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. В понедельник, 10 января, лучше воздержаться от каких-либо работ, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Вторник и среда (11-12 января) – благоприятные дни. Можно заняться посадкой, посевом и пересадкой растений, а также заготовкой черенков. А вот деревья в среду и четверг (12-13 января) лучше не обрезать. 13 января при этом рекомендуется сеять на рассаду цветочные культуры, а также огурцы, тыквы, кабачки, томаты и баклажаны.