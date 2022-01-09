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Сверим план садово-огородных работ с лунным календарём. Подробный список на неделю с 10 по 16 января

09 января 2022 12:15
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Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. В понедельник, 10 января, лучше воздержаться от каких-либо работ, рассказали в программе «Плюс-минус».  

Сверим план садово-огородных работ с лунным календарём. Подробный список на неделю с 10 по 16 января-1

Вторник и среда (11-12 января) – благоприятные дни. Можно заняться посадкой, посевом и пересадкой растений, а также заготовкой черенков. А вот деревья в среду и четверг (12-13 января) лучше не обрезать. 13 января при этом рекомендуется сеять на рассаду цветочные культуры, а также огурцы, тыквы, кабачки, томаты и баклажаны.  

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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