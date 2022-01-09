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Можно начинать готовиться к новому сезону. О чём не забыть дачнику в январе?

09 января 2022 11:56
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В январе можно, не спеша, приступать к подготовке к предстоящему дачному сезону. Можно заранее распланировать предстоящую работу, подумать о новых клумбах и грядках, проверить исправность садового инвентаря, рассказали в программе «Плюс-минус».  

Можно начинать готовиться к новому сезону. О чём не забыть дачнику в январе?-1

Надо уделить время приобретению семян овощных и цветочных культур для наступающего сезона, проверить имеющиеся семена на всхожесть. Также стоит продумать схему подкормок и обработок растений ранней весной и прикупить минеральные и органические удобрения, а также защитные препараты от болезней и вредителей.  

До -15°С и гололедица. Какой будет погода в Беларуси в середине января? Читайте здесь.  

# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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