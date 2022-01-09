Можно начинать готовиться к новому сезону. О чём не забыть дачнику в январе?

В январе можно, не спеша, приступать к подготовке к предстоящему дачному сезону. Можно заранее распланировать предстоящую работу, подумать о новых клумбах и грядках, проверить исправность садового инвентаря, рассказали в программе «Плюс-минус».
В январе можно, не спеша, приступать к подготовке к предстоящему дачному сезону. Можно заранее распланировать предстоящую работу, подумать о новых клумбах и грядках, проверить исправность садового инвентаря, рассказали в программе «Плюс-минус».
Надо уделить время приобретению семян овощных и цветочных культур для наступающего сезона, проверить имеющиеся семена на всхожесть. Также стоит продумать схему подкормок и обработок растений ранней весной и прикупить минеральные и органические удобрения, а также защитные препараты от болезней и вредителей.
До -15°С и гололедица. Какой будет погода в Беларуси в середине января? Читайте здесь.