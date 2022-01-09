Онлайн-встреча глав стран ОДКБ по ситуации в Казахстане планируется 10 января

Онлайн-конференция глав стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности для обсуждения ситуации в Казахстане предварительно запланирована на завтра, 10 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом заявили в пресс-службе премьер-министра Армении, действующего председателя ОДКБ.

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