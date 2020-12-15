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Свыше 3 тысяч гирлянд. Праздничную иллюминацию в Минске включат вечером 15 декабря

15 декабря 2020 08:04
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Новости Беларуси. Праздничную иллюминацию включат вечером 15 декабря в Минске. То, какая подготовка велась к этому моменту, удивляет цифрами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свыше 3 тысяч гирлянд. Праздничную иллюминацию в Минске включат вечером 15 декабря-1

Итак, яркий Новый год обеспечат 100 километров иллюминационных линий, свыше 3 тысяч гирлянд, 1,5 тысячи световых мотивов, 300 световых конструкций и 65 объемных светящихся фигур.

Свыше 3 тысяч гирлянд. Праздничную иллюминацию в Минске включат вечером 15 декабря-4

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# Новый год # общество # Фотофакт

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