Свыше 3 тысяч гирлянд. Праздничную иллюминацию в Минске включат вечером 15 декабря

Новости Беларуси. Праздничную иллюминацию включат вечером 15 декабря в Минске. То, какая подготовка велась к этому моменту, удивляет цифрами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Праздничную иллюминацию включат вечером 15 декабря в Минске. То, какая подготовка велась к этому моменту, удивляет цифрами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Итак, яркий Новый год обеспечат 100 километров иллюминационных линий, свыше 3 тысяч гирлянд, 1,5 тысячи световых мотивов, 300 световых конструкций и 65 объемных светящихся фигур.
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