Свыше 200 остановочных павильонов обновят в Минске

Гигин о музее «Молодой гвардии» в Краснодоне: как ни в каком другом месте, чувствуешь вот эту преемственность

Я убежден, это очень важный пример и для нас. И как наши дети сейчас и те, кто приезжают в республику, приезжают в Брестскую крепость, приходят в Хатынь.