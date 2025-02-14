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Свыше 200 остановочных павильонов обновят в Минске

14 февраля 2025 17:47
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В Минске обновят свыше 200 остановочных павильонов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Свыше 200 остановочных павильонов обновят в Минске-2

Применяется комплексный подход. Одновременно меняют асфальтовое покрытие, бортовой камень, тротуары, укладывают тактильную плитку. Павильон нового образца оцинкованный, с ударопрочными стеклами, увеличенным местом для посадки ожидающих транспорта пассажиров. До 2027 года модернизируют около 600 остановочных пунктов.

Свыше 200 остановочных павильонов обновят в Минске-4

Артем Ганчар, заместитель генерального директора ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
Нынешние остановочные навесы типовые, утверждены Мингорисполкомом, более качественные, оцинкованы. На каждом навесе выполнено полимерное покрытие, нанесены названия на русском и белорусском языках.

# Строительство # Ремонт # Яна Лысякова # Год благоустройства

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