Своя «Аллея выпускников» появится у каждой школы Беларуси

Новости Беларуси. Торжественные мероприятия по вручению дипломов выпускникам Минской области пройдут 10 и 11 июня, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Формат и время проведения мероприятия определяют на месте вместе с детьми, родителями и руководителями учебных заведений. Но меры безопасности и социального дистанцирования будут соблюдены.

В общей сложности более 7000 учеников одиннадцатых классов прощаются со школьной партой в 2020 году. Более 650 из них претендуют на медали.