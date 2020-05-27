Своя «Аллея выпускников» появится у каждой школы Беларуси

Новости Беларуси. Торжественные мероприятия по вручению дипломов выпускникам Минской области пройдут 10 и 11 июня, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Торжественные мероприятия по вручению дипломов выпускникам Минской области пройдут 10 и 11 июня, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Формат и время проведения мероприятия определяют на месте вместе с детьми, родителями и руководителями учебных заведений. Но меры безопасности и социального дистанцирования будут соблюдены.
В общей сложности более 7000 учеников одиннадцатых классов прощаются со школьной партой в 2020 году. Более 650 из них претендуют на медали.
Татьяна Цвирко, начальник отдела Главного управления образования Миноблисполкома:
В текущем учебном году отличительной чертой завершения года станет акция «Аллея выпускников – 2020». Сами ребята проявили такую инициативу, чтобы в каждой школе, в том уголке, который им дорог, близок их сердцу, заложить аллею памяти о школьных годах. Безусловно, эти мероприятия будут проходить с учетом всех требований безопасности, социального дистанцирования.
Кроме того, последний звонок прозвенит для 13 тысяч девятиклассников области, около 700 из них получат сертификат с отличием.