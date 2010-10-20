Свадьба певицы Влады с минским байкером Харлеем - фото

Свадьба состоялась в минувшую субботу. В три часа дня к Дому бракосочетаний подъехал свадебный кортеж из байкерских мотоциклов, джипов «Хаммер» и лимузина «Хаммер H2».

Муж певицы очень любит технику. В байкерских кругах Сергей Максимочкин известен как Сергей Харлей. У него есть несколько дорогих мотоциклов, и один из них — HONDA GOLD WING, на котором неоднократно влюбленных можно было видеть на дорогах нашего города.

Влада, певица:

Когда я впервые села на мотоцикл вместе с Сергеем, я почувствовала, что он очень уверенный в себе и надежный мужчина. Мы познакомились в ноябре прошлого года, но встречаться стали только летом. И когда Сергей сделал мне предложение, я согласилась не раздумывая. Он подарил цветы и золотое колечко в форме сердца с бриллиантом.

Знакомство молодоженов было очень интересным. На благотворительном аукционе были выставлены фотографии известных блондинок страны. На них девушки были обмазаны шоколадом! Торг за портрет Влады выиграл Сергей, заплатив 280 долларов. 27-летний мужчина работает в строительном бизнесе, а 24-летняя Влада, помимо эстрадной деятельности, является директором праздничного агентства.

Платье Влада выбирала, учитывая пожелания жениха. Сергей хотел, чтобы оно было обязательно белого цвета. И если жених не должен видеть невесту в платье до свадьбы, то и Сергей решил сделать для Влады сюрприз, поэтому она не знала, в каком костюме он будет.Почетным свидетелем на свадьбе стал Дядя Ваня. На праздник к Владе также пришли ее коллеги по сцене Алеся Ярмоленко, Искуи Аболян, Алексей Хлестов, Владимир Радивилов и другие артисты, пишет «ВМ».