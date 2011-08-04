Сумма максимальной компенсации пострадавшим от взрыва в минском метро — 164 миллиона рублей

В Минске начались выплаты пожертвований пострадавшим. 164 миллиона — сумма максимальной компенсации, её получат четыре человека. Это инвалиды первой группы, которые нуждаются в протезировании.

Материальная поддержка зависит от степени травм. Тяжело больным окажут помощь в размере 25 миллионов рублей — на оздоровление и реабилитацию. А родственникам погибших выплатят деньги на установку памятников и благоустройство мест захоронений. Всего средства благотворительных пожертвований получат более трёхсот человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Дети, оставшиеся в результате трагедии сиротами, получат по 100 млн. рублей. Люди, получившие менее тяжелые травмы, получат более 6,5 млн рублей. Минимальная сумма выплат, для людей получивших лёгкие телесные повреджения — 1 млн. Эти деньги Мингорисполком рекомендует направить на оздоровление и реабилитацию, а также установку памятников и благоустройство мест захоронения.