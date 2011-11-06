Судебный процесс по делу о теракте в минском метро продолжится 14 ноября прением сторон

Новости Беларуси, Минск. На то, чтобы тщательно исследовать все обстоятельства взрывов в Витебске и Минске, суду потребовалось полтора месяца. По результатам слушаний, Дмитрию Коновалову и Владиславу Ковалеву также были вменены 23 иска на общую сумму около 4 млрд 700 млн рублей. Самая крупная сумма взыскания вреда, нанесенного взрывом, заявлена минским метрополитеном – 3 млрд 12 млн рублей.

Большинство других исков на возмещение расходов поступило от учреждений здравоохранения, а также от спасателей и правоохранителей. Чтобы ознакомиться с этими документами, судом было выделено определенное время.

В итоге Коновалов признал исковые требования по эпизодам 2008-го и 2011-го годов. Решение было основано на объективной собственной оценке обвиняемым материалов судебного разбирательства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Следует отметить, что Коновалов не отрицал своей вины и во время следствия. Более того, в начале заседания, после того, как прокурор зачитал пункты обвинения, признал свою вину во взрыве в метро весной этого года, а также 4 июля 2008-го у Стелы «Минск город-герой».