Прямой эфир

Субботние телефонные линии: движение по Ясному переулку в Минске стало безопасным

20 августа 2016 15:15
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Новости Беларуси. 20 августа по всей стране прошли прямые телефонные линии. Представители власти отвечали на вопросы белорусов, решая их проблемы. В Минском городском исполкоме за 3 часа успели принять порядка 70 звонков.

Большинство обращений было по поводу сферы ЖКХ, благоустройства, капитального ремонта домов. Волнуют горожан и такие темы, как предпринимательство, пенсионные начисления, а также несанкционированная торговля.

Андрей Доморацкий, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:
В сравнении с периодом начала этого года количество обращений уменьшилось значительно, более, чем в два раза. Сегодня, в основном, обращения носят бытовой характер: где-то у кого-то что-то сломалось, электричество пропало. Поэтому все вопросы решаются очень оперативно. И обязательно мы готовим ответ и отвечаем людям на те вопросы, которые они перед нами ставят.

Среди тех, кто набирал номер прямой телефонной линии и жильцы Ясного переулка. Они обратились за помощью к городским властям несколько недель назад. На небольшой улочке частного сектора машины разъезжались с трудом, из-за чего страдали прежде всего пешеходы. Теперь от плотного трафика небольшую улицу защищает «кирпич», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Кохан, житель Минска:
Эта проблема существовала, жители жаловались. Особенно в летний период очень много детей. Машины скоростной режим здесь не соблюдают. Разъехаться, особенно зимой, здесь нет возможности, потому что очень узко. Установлены знаки с односторонним движением и поставлены бетонные ограждения. Стало безопасней, потому что нет такого движения автомобилей.

# общество # Мингорисполком # Андрей Доморацкий

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