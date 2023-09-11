Витебская область принимает республиканскую акцию «Символ единства»

Новости Беларуси. Праздник, который вместе всей со страной отметим только третий раз, но уже ждем. Атмосфера в преддверии Дня народного единства наполняет сердца не только радостью, но и силой. А быть сильными и сохранять единство нам позволяет патриотизм, который означает любовь к Родине, преданность Отечеству, уважение государственной символики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Говоря о патриотизме, Александр Лукашенко подчеркивает, что нашим брендом стала привязанность к своей земле, дому, малой родине, родным и близким. И главное – решимость защищать свой дом и семью. Республиканскую акцию «Символ единства», посвященную Дню народного единства, 11 сентября принимает Витебская область. Автопробег патриотов стартовал в 7 часов утра из столицы.

После возложения цветов к мемориальному комплексу «5-й полк» в городе на Двине в полдень пройдет торжественное мероприятие у Летнего амфитеатра. Затем запланирована диалоговая площадка на базе Витебского государственного университета имени Машерова.