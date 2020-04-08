Стрим от Минздрава. На какие вопросы ответили медики

Новости Беларуси. Обсуждение борьбы с коронавирусом 8 апреля продолжили в онлайн-стриме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участники – как раз те, кто накануне присутствовал при многочасовом разговоре с Президентом: министр здравоохранения и главврачи 1-й и 6-й больниц. Караник: прорабатывается вопрос о введении административной ответственности за нарушение условий самоизоляции

Прорабатывается вопрос о введении административной ответственности за нарушение режима самоизоляции. Об этом заявил Владимир Караник в ходе разговора. Что еще на повестке дня – расскажет Кристина Федорович. Тему COVID-19 обсуждают все и на всех уровнях. И это важно: чем больше ответов на вопросы, тем меньше догадок, порой противоречащих правде.

Так, сегодня, 8 апреля, два анестезиолога и хирург, как пошутил Владимир Караник, в онлайн-стриме отвечали на как никогда актуальные вопросы. И самый первый: правда ли, что российских строителей БелАЭС госпитализировали с коронавирусом? Это бригада из Нижнего Тагила. Причем вот что интересно: они приехали из самоизолированной России. И что еще более интересно: в самом Тагиле зараженных нет. Караник рассказал о группе российских строителей БелАЭС, у которых обнаружили коронавирус

Рискоориентированный подход, подчеркивает министр, в приоритете. И карантинный режим для прибывших на БелАЭС строителей – не исключение. Тем не менее, для некоторых несознательных граждан слово «самоизоляция» словно пустой звук. Но на деле с последствиями. По последним данным, 976 человек с коронавирусной инфекцией находятся на стационарном лечении. У большинства заболевание протекает в легкой или средней форме. 33 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. После прохождения лечения 77 человек выздоровели. Если человек хам по натуре, то ему сложно объяснить, что надо соблюдать элементарные меры безопасности. Мнение врача

За прошедшие сутки новых случаев смерти от COVID-19 в Беларуси не зарегистрировано. Всего их 13. Но здесь важно отметить: у пациентов многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией. Безусловно, для каждой семьи смерть близкого – это трагедия. И когда вопрос ставят: а эффективна ли система здравоохранения, хочешь – не хочешь, а обратишься к статистике. Берем период с января по март 2019 года и аналогичный 2020-го. Умерших от пневмонии за январь – март 2019-го – 277, а в 2020 году – 254, что на 9 % меньше.

А теперь вспомним, что тот самый COVID-19 приводит к пневмонии и дыхательной недостаточности. Тогда возьмем болезни органов дыхания. В 2019 году 721 смерть, в этом – 577, что на 20 % меньше. Грипп: 5 человек в 2019-м, 2 – в 2020.

Выходит, что разводить панику – дело бессмысленное. Сезонный грипп, пневмония были и будут. А вот о мерах безопасности друг другу напоминать стоит.