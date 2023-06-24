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419 офицеров-лейтенантов 24 июня выпустились из Военной академии Беларуси

24 июня 2023 11:45
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Новости Беларуси. Военная академия Беларуси простилась с выпускниками. Дипломы главной кузницы офицерских кадров сегодня, 24 июня, получили 419 лейтенантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

419 офицеров-лейтенантов 24 июня выпустились из Военной академии Беларуси-1

Среди выпускников – шесть золотых медалистов. Еще 19 окончили престижный вуз с отличием. Молодые офицеры простились с боевым знаменем академии, прошли маршем по строевому плацу. И, конечно, по доброй традиции на счастье отсалютовали монетами и подбросили вверх фуражки. Поддержать выпускников пришли родные и близкие. Ярким и трогательным аккордом торжественной церемонии стал вальс.

419 офицеров-лейтенантов 24 июня выпустились из Военной академии Беларуси-4

Михаил Вежновец, выпускник Военной академии Беларуси:
Получал награду из рук главы государства, Александра Григорьевича Лукашенко. Чувствую восторг на самом деле и уверенность в завтрашнем дне.

419 офицеров-лейтенантов 24 июня выпустились из Военной академии Беларуси-7

Иван Вайтович, выпускник Военной академии Беларуси:
Выпускаюсь с факультета противовоздушной обороны, где готовят офицеров войск противовоздушной обороны. Получаем мы инженерную специальность. За четыре года обучения на довольно высокий уровень поднялись мои знания.

419 офицеров-лейтенантов 24 июня выпустились из Военной академии Беларуси-10

Ирина Козак, выпускница Военной академии Беларуси:
Очень значимое событие как для меня, так и для моей дальнейшей службы. Хочется сказать спасибо всем тем офицерам, которые были на протяжении четырех лет с нами, которые вкладывали в нас знания.

419 офицеров-лейтенантов 24 июня выпустились из Военной академии Беларуси-13

Максим Журавлев, заместитель начальника Военной академии Беларуси:
Мы изучаем те тенденции развития, которые проходят в мире среди различных конфликтов. И все самое современное внедряется в образовательный процесс. И с этими современными знаниями они сегодня выпускаются. И потом пойдут проходить службу в Вооруженных Силах Республики Беларусь. И уже в рамках боевой подготовки, в рамках различных учений будут показывать свои знания на практике.

419 офицеров-лейтенантов 24 июня выпустились из Военной академии Беларуси-16

А для некоторых подготовка еще продолжается – 12 выпускников летных специальностей на авиационном факультете получат «путевку в жизнь» в конце октября на отдельной торжественной церемонии.

Вскоре выпускники Военной академии продолжат службу в Вооруженных Силах, Госпогранкомитете, внутренних войсках МВД, МЧС. Практически все семь факультетов вуза полностью обеспечивают потребность силовых ведомств в офицерских кадрах.

# Военная академия Республики Беларусь # общество # Максим Журавлев # Фотофакт

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