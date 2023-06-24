Сергеенко о студотрядах: «Это движение с каждым годом приобретает размах»

Новости Беларуси. Третий трудовой семестр стартовал сегодня, 24 июня, для учащихся вузов. В этом году он приурочен к знаменательной дате. Белорусские студенческие отряды отмечают 60-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это настоящий праздник для молодежи. На площади Государственного флага собрались свыше 800 бойцов и командиров студотрядовского движения. Многие из них к работе приступили гораздо раньше, однако основные задачи еще впереди. Планы на этот сезон масштабные: студенты будут работать на крупных предприятиях страны, помогут в сборе урожая, присмотрят за детьми в летних лагерях, займутся благоустройством территорий. И это далеко не полный перечень задач.