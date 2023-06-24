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Сергеенко о студотрядах: «Это движение с каждым годом приобретает размах»

24 июня 2023 11:33
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Новости Беларуси. Третий трудовой семестр стартовал сегодня, 24 июня, для учащихся вузов. В этом году он приурочен к знаменательной дате. Белорусские студенческие отряды отмечают 60-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это настоящий праздник для молодежи. На площади Государственного флага собрались свыше 800 бойцов и командиров студотрядовского движения. Многие из них к работе приступили гораздо раньше, однако основные задачи еще впереди. Планы на этот сезон масштабные: студенты будут работать на крупных предприятиях страны, помогут в сборе урожая, присмотрят за детьми в летних лагерях, займутся благоустройством территорий. И это далеко не полный перечень задач.

Сергеенко о студотрядах: «Это движение с каждым годом приобретает размах»-1

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Благодаря поддержке государства, инициативе главы государства, Президента нашей страны Лукашенко Александра Григорьевича, это движение с каждым годом приобретает размах. У нас сегодня уже принимают участие в этом году 43 тысячи юношей и девушек. А за 20 последних лет примерно 750 тысяч прошли школу студенческих отрядов. Да, может быть, направление несколько изменилось, если в те годы крен был больше в строительную сферу, то сегодня это и промышленность, и сельское хозяйство.

Сергеенко о студотрядах: «Это движение с каждым годом приобретает размах»-4

Александр Воробей, командир студенческого отряда «Медея»:
То, что говорят, что мы пропускаем свои каникулы – нет. Для нас это намного лучше, чем каникулы. Мы получаем больше эмоций, чем просто находясь на каникулах. Это очень важно.

Сергеенко о студотрядах: «Это движение с каждым годом приобретает размах»-7

Ежегодно открытие нового трудового семестра сопровождают различные активности. Для бойцов БСО организуют спартакиаду, экскурсию по «Линии Сталина». А после мероприятий студенты приступят к работе на благо страны. Сегодня на празднике они получили свои трудовые путевки.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Игорь Сергеенко # Фотофакт

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