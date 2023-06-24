Сергеенко о студотрядах: «Это движение с каждым годом приобретает размах»
Новости Беларуси. Третий трудовой семестр стартовал сегодня, 24 июня, для учащихся вузов. В этом году он приурочен к знаменательной дате. Белорусские студенческие отряды отмечают 60-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это настоящий праздник для молодежи. На площади Государственного флага собрались свыше 800 бойцов и командиров студотрядовского движения. Многие из них к работе приступили гораздо раньше, однако основные задачи еще впереди. Планы на этот сезон масштабные: студенты будут работать на крупных предприятиях страны, помогут в сборе урожая, присмотрят за детьми в летних лагерях, займутся благоустройством территорий. И это далеко не полный перечень задач.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Благодаря поддержке государства, инициативе главы государства, Президента нашей страны Лукашенко Александра Григорьевича, это движение с каждым годом приобретает размах. У нас сегодня уже принимают участие в этом году 43 тысячи юношей и девушек. А за 20 последних лет примерно 750 тысяч прошли школу студенческих отрядов. Да, может быть, направление несколько изменилось, если в те годы крен был больше в строительную сферу, то сегодня это и промышленность, и сельское хозяйство.
Александр Воробей, командир студенческого отряда «Медея»:
То, что говорят, что мы пропускаем свои каникулы – нет. Для нас это намного лучше, чем каникулы. Мы получаем больше эмоций, чем просто находясь на каникулах. Это очень важно.
Ежегодно открытие нового трудового семестра сопровождают различные активности. Для бойцов БСО организуют спартакиаду, экскурсию по «Линии Сталина». А после мероприятий студенты приступят к работе на благо страны. Сегодня на празднике они получили свои трудовые путевки.