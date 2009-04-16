Стихийное кладбище домашних животных выросло на окраине Витебска

Скорбящие хозяева хоронят четвероногих питомцев рядом с городским водозабором. Официального места для захоронений в городе не существует. Но у произвольного погоста для братьев наших меньших немало противников. Для Леонида карликовый пинчер Чак, можно сказать, был другом детства. И смерть собаки для него сравнима с потерей члена семьи. Потому за порядком на месте захоронения витебчанин следит исправно.



- Поскольку нет специальных мест в городе, а питомец, проживший 15 лет, становится как член семьи и не заслуживает быть закопанным где-то на обочине, - поделился с корреспондентом СТВ владелец собаки Леонид Гавриленко. - Здесь, хоть и нелегально, но более-менее прилично, можно придти, поухаживать за могилкой, вспомнить.



Среди живописных сосен — более 200 захоронений: собак, кошек, хомячков и попугаев. Все как на обычном кладбище: аккуратные могилки, маленькие памятники, металлические оградки. Однако погост для братьев наших меньших умиляет не всех.



- Выходной день, приходим подышать свежим воздухом, природой полюбоваться, здесь находится много еще посторонних людей, которые отдыхают также с детьми, но рядом находится собачье кладбище, которое не должно здесь быть, - рассказала жительница Витебска



По санитарным нормам любое место захоронения должно находиться минимум за километр от жилых домов. Могилы животных необходимо еще и дезинфицировать. Четвероногие нередко гибнут от чумки. Возбудители этого заболевания продолжают жить долгие годы после смерти их носителя. А ведь в нескольких метрах от стихийного кладбища находится городской водозабор.



- Для захоронений проводится отведение участков по согласованию со всеми службами, подписывается акт выбора участка на гидрогеологически защищенных грунтах, - рассказал главный государственный санитарный врач Витебска и Витебского района Владимир Синкевич. - Каждый водозабор имеет пояса зоны санитарной охраны, запрещается размещение объектов, которые могут явиться источником загрязения. По согласованию с санитарной службой разрешение не выдавалось.



Официальным местом последнего пристанища животных определены специальные шахты недалеко от городской свалки. Сюда вывозят бродячих или усыпленных по заявке хозяев собак.



- Захоронения производятся как и во всех городах, согласно положению по отлову и захоронению животных, - рассказал телеканалу СТВ директор витебского автотранспортного предприятия «Спецавтобаза» Василий Семенцов. - Что касается Витебска, это на полигоне по захоронению твердых коммунальных отходов в специально отведенном месте.



Немудрено, что гуманные хозяева предпочитают хоронить домашних любимцев сами. Правда, обустроить для этого легальное место городские власти не спешат. Да и что делать со стихийным кладбищем пока не решили. Официальные кладбища домашних животных существуют во многих крупных европейских городах. Если такие места появятся и в белорусских областных центрах, хозяева животных смогут цивилизованно прощаться со своими четвероногими друзьями.



Яна Шипко, Сергей Ковалкин, Телекомпания «СТВ», Витебск.