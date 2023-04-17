«Стараемся сеять качественно». Минсельхозпрод прокомментировал ход весенних полевых работ

Новости Беларуси. Несмотря на непростые погодные условия, в Беларуси выполняются заданные темпы сева ранних яровых культур. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия прокомментировали ход весенних полевых работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом по стране ранними яровыми зерновыми и зернобобовыми засеяно почти половина площадей. Больше всего – в Гродненской области. Там план выполнили более чем на 90 %. Есть осложнения в районах, где почва избыточно переувлажнена. Затянуты сроки выполнения работ также в Могилевской и Витебской областях. В центральном регионе хозяйства идут одинаково ровно. К весне готовились со всей ответственностью.

Федор Филимонов, главный инженер сельхозпредприятия «Агрострой» ОАО «Минскжелезобетон»:

Качественно подготовленная техника – это решающее значение в весенне-полевой кампании. Потому 32 единицы мы выставляли на техосмотр и все они с первого раза его техосмотр.

Андрей Петруша, механизатор сельхозпредприятия «Агрострой» ОАО «Минскжелезобетон»:

По такой погоде, наоборот, приятно сеять: и не холодно, и не жарко. Сеем мы пятый день, за день высеваем 45-50 гектаров.

Леонард Мельник, главный агроном сельхозпредприятия «Агрострой» ОАО «Минскжелезобетон»:

Перед тем как сеять, заправляем полностью почву, вносим минеральные удобрения, запланированные дозы, и стараемся посеять качественно.