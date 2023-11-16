Стало известно время прибытия в Минск самолёта с белорусами, эвакуированными из Газы

Стало известно время прибытия Boeing из Каира, на борту которого в Беларусь возвращаются эвакуированные из сектора Газа наши соотечественники и их семьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации табло Национального аэропорта, посадка ожидается в 23:10. Сопровождать людей будут представители МЧС: медики и психологи. Они готовы оказать всю необходимую помощь. Операция выполняется по поручению главы государства. Этому шагу предшествовала сложная работа: пришлось подключать всевозможные контакты. Как сообщили в МИД Беларуси, помощь оказали в том числе Израиль, Египет, Россия и Катар.