Можно ли вылечить аллергию? Поговорили с врачом о новых эффективных способах

Каждый третий житель нашей страны страдает от аллергии. С приходом весны и тепла для многих наступает и аллергический сезон. Поллиноз – это сезонное заболевание. Проявляется оно повышенной чувствительностью к пыльце. К сожалению, для многих аллергиков в такой период простая прогулка по городу может превратиться в игру на выживание.
Наталия Бондарь-Ляшук, врач аллерголог медицинского центра «Нордин»:
Что такое поллиноз? От латинского слова pollen – «пыльца». Это аллергический ринит, вызванный пыльцой растений. С каждым годом мы видим, что на учет становится все большее и большее количество пациентов с аллергическим ринитом, растет количество детей, которых мы впервые ставим на учет с первые выявленным сезонным аллергическим риноконъюнктивитом.
К основным проявлениям поллиноза относят воспаление и зуд слизистых оболочек. В особенности дыхательных путей и глаз. Также конъюнктивит, кожные высыпания, чихание и даже заложенность ушей.
Наталия Бондарь-Ляшук:
Тяжесть аллергических симптомов может варьироваться от легких (легкая и умеренная заложенность носа, затруднение носового вдыхания, блокада носового вдыхания) вплоть до серьезных реакций, как ангионевротические отеки. Это может впервые возникнуть и во взрослом возрасте, то есть и в 50-60 лет могут возникнуть впервые возникшие симптомы поллиноза. Никто от поллиноза не застрахован. Как правило, мы наследуем предрасположенность от родителей. Мне никогда не наследуем напрямую аллергию. Пациенты, у которых есть какие-то атопические заболевания – это атопический дерматит в детском возрасте, экзема, пищевая аллергия в раннем возрасте. Они имеют предрасположенность больше, чем другие пациенты, для того чтобы развить данный вид аллергического ринита.
К сожалению, полностью избавиться от поллиноза невозможно. Однако в сезон цветения специалисты советуются соблюдать простые правила, которые помогут значительно облегчить жизнь. Прогулки на открытом воздухе совершайте только в вечернее время суток или после дождя. Вернувшись домой, тщательно мойте руки, а также промойте нос. В жару откажитесь от проветривания квартиры, а в качестве оконного фильтра используйте влажную ткань. Чаще проводите влажную уборку. Также в период обострения помогут специальные противоаллергические средства.
Наталия Бондарь-Ляшук:
Почему же возникает? До конца четкая причина неизвестна. На данный момент расшифрованы гены атопии, это наследственная предрасположенность, которую мы наследуем от родителей. Но для своих пациентов я рассказываю так, что это стечение двух факторов. Это ваша внутренняя предрасположенность и стечение внешних обстоятельств. Мы видим впервые клиники поллиноза у женщин достаточно во взрослым возрасте. И очень часто мы видим появление клиники поллиноза после беременности и родов.
Несвоевременная диагностика и лечения поллиноза может привести к множеству осложнений, к примеру, к бронхиальной астме, нарушению слуха и формированию полипов в слизистой носа.
Наталия Бондарь-Ляшук:
Существует достаточное количество безопасных и эффективных современных медицинских препаратов. Врач-аллерголог может подобрать для вас ту терапию, которая будет для вас безопасна, хорошо переносима, эффективна. В современном мире существует такой метод лечения, как АСИТ. Когда в маленьких дозах пациенту в осенне-зимний период в виде капель, таблеток или уколов в микродозах по определенной схеме вводятся препараты, содержащие пыльцу растений, которые вызывают у вас данные симптомы в весенне-летний период. Этот метод лечения помогает даже если не вылечить полностью данное заболевание, то максимально уменьшить проявление и предотвратить формирование бронхиальной астмы.
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