Можно ли вылечить аллергию? Поговорили с врачом о новых эффективных способах

Каждый третий житель нашей страны страдает от аллергии. С приходом весны и тепла для многих наступает и аллергический сезон. Поллиноз – это сезонное заболевание. Проявляется оно повышенной чувствительностью к пыльце. К сожалению, для многих аллергиков в такой период простая прогулка по городу может превратиться в игру на выживание.

Наталия Бондарь-Ляшук, врач аллерголог медицинского центра «Нордин»:

Что такое поллиноз? От латинского слова pollen – «пыльца». Это аллергический ринит, вызванный пыльцой растений. С каждым годом мы видим, что на учет становится все большее и большее количество пациентов с аллергическим ринитом, растет количество детей, которых мы впервые ставим на учет с первые выявленным сезонным аллергическим риноконъюнктивитом. К основным проявлениям поллиноза относят воспаление и зуд слизистых оболочек. В особенности дыхательных путей и глаз. Также конъюнктивит, кожные высыпания, чихание и даже заложенность ушей. Наталия Бондарь-Ляшук:

Тяжесть аллергических симптомов может варьироваться от легких (легкая и умеренная заложенность носа, затруднение носового вдыхания, блокада носового вдыхания) вплоть до серьезных реакций, как ангионевротические отеки. Это может впервые возникнуть и во взрослом возрасте, то есть и в 50-60 лет могут возникнуть впервые возникшие симптомы поллиноза. Никто от поллиноза не застрахован. Как правило, мы наследуем предрасположенность от родителей. Мне никогда не наследуем напрямую аллергию. Пациенты, у которых есть какие-то атопические заболевания – это атопический дерматит в детском возрасте, экзема, пищевая аллергия в раннем возрасте. Они имеют предрасположенность больше, чем другие пациенты, для того чтобы развить данный вид аллергического ринита.