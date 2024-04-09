БРСМ избрал делегатов Всебелорусского народного собрания

Со своими представителями в народном вече определилась одна из самых многочисленных организаций – Белорусский республиканский союз молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из числа кандидатов, выдвинутых территориальными организациями Союза молодежи, избраны 80 человек – по 10 от каждой области и 20 от Минска.

Все они активно участвуют в жизни страны, имеют большой опыт в общественной, а некоторые и в управленческой деятельности. Среди делегатов представители разных сфер и профессий: это ученые, студенты, стипендиаты престижных фондов и обладатели различных государственных наград. В молодежной команде 36 девушек и 44 юноши. Большая часть еще не достигла 30 лет. А самому молодому делегату всего 18.

Елизавета Иванова, делегат ВНС: Это очень ответственно, но ни в коем случае не тяжело, поскольку внутри есть вот это вот желание, стремление сделать нашу Родину, нашу Республику Беларусь самой лучшей, самой достойной.

Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Ребята активные, они будут как молодые люди, как люди с особой точкой зрения наверняка спорить, будут ставить под сомнение какие-то тезисы. И наверняка как представители самой конструктивной части нашей молодежи будут предлагать свои достойные идеи.

45-й съезд БРСМ сегодня также определил новый состав Центрального комитета и Центральной контрольной комиссии Союза молодежи. Кроме того, участники обсудили дальнейшее развитие организации и внесение определенных изменений в ее устав.