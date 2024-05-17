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Способны учуять болезнь хозяина. Какие заболевания может распознать собака?

17 мая 2024 19:57
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Ни для кого не секрет, что у собак невероятно чувствительные носы. Благодаря им четвероногие друзья способны учуять болезнь хозяина, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Так произошло с британкой Карен Этьер. Женщина работала в приюте для животных. Однажды им привезли искалеченного пса, его лапу пришлось ампутировать. Карен буквально растаяла при виде малыша и забрала его домой.

Спустя шесть лет Луи вдруг стал вести себя необычно. Он то и дело тыкался носом в грудь хозяйке, словно пытаясь рассказать ей о чем-то. Через несколько дней британка нащупала там опухоль, диагноз – рак молочной железы третьей стадии. После лечения женщина наконец-то ушла в ремиссию. Кто знает, чем бы закончилась эта история, если бы не четвероногий Луи.

Способны учуять болезнь хозяина. Какие заболевания может распознать собака?-1

Алеся Павлова, ветеринарный врач, зоопсихолог:
Есть собаки, которые определяют на ранних стадиях некоторые онкологические заболевания либо тот же диабет. Я объясню, как это работает: меняется запах человека. На данный момент, по данным ученых, можно обучить животных находить диабет, какие-либо из онкологических заболеваний, потому что меняется запах кожи. При сахарном диабете, вероятнее всего, преимущественно это более сладкий запах. Учитывая, что рецепторы у собак гораздо более сильные, чем у людей, сейчас есть такие исследования, экспериментальные группы и экспериментально обученные собаки.

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# Домашние животные # общество

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