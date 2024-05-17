Способны учуять болезнь хозяина. Какие заболевания может распознать собака?

Ни для кого не секрет, что у собак невероятно чувствительные носы. Благодаря им четвероногие друзья способны учуять болезнь хозяина, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Так произошло с британкой Карен Этьер. Женщина работала в приюте для животных. Однажды им привезли искалеченного пса, его лапу пришлось ампутировать. Карен буквально растаяла при виде малыша и забрала его домой.

Спустя шесть лет Луи вдруг стал вести себя необычно. Он то и дело тыкался носом в грудь хозяйке, словно пытаясь рассказать ей о чем-то. Через несколько дней британка нащупала там опухоль, диагноз – рак молочной железы третьей стадии. После лечения женщина наконец-то ушла в ремиссию. Кто знает, чем бы закончилась эта история, если бы не четвероногий Луи.